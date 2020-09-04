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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
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Сильвио Берлускони госпитализирован с COVID-19

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу Сан-Раффале в Милане в ночь на 4 сентября, сообщает ANSA. 2 сентября стало известно, что он заразился коронавирусом.

Пандемия коронавируса

У политика начали проявляться некоторые симптомы, это потребовало дополнительного обследования, его госпитализировали из предосторожности. Его состояние не вызывает опасений у врачей.

Берлускони, лидер партии "Вперед, Италия" самоизолировался дома в минувшую среду. В четверг он принял участие по телефону в конференции партии, которая проходила в Генуе. Он сказал соратникам, что неплохо себя чувствует, и что у него больше нет температуры и ничего не болит. Однако несколько часов спустя врачи все же решили положить его в стационар.

Берлускони 83 года. Коронавирус также выявили у его детей - Луиджи и Барбары.

Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Сильвио Берлускони Вперед Италия Генуя Милан коронавирус

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