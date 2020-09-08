Лукашенко рассказал об извинениях перед задержанными "вагнеровцами"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ рассказал, что задержанным в Минске россиянам были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.

"Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко - ИФ), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, размещенном на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Главный редактор радиостанции Роман Бабаян - один из журналистов, взявших интервью у белорусского президента.

Белорусский президент подчеркнул, что россиян бы не выдали Украине.

В интервью Лукашенко рассказал, что ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию республики заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. При этом, президент сообщил, что изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе - уроженец Гомельской области - поехал навестить своих родных.

По его словам, Белоруссия располагала информацией, что россияне должны были лететь в Стамбул. "При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли", - добавил Лукашенко.

Инцидент с "вагнеровцами" в Белоруссии

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании перед выборами президента. Вечером того же дня Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". "Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом... просто использовали втемную", - заявила газета.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах КП рассказала, что некие люди, используя виртуальную телефонию, пригласили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. В результате ветеран боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной "Шаман") рекрутировал группу для "работы за рубежом", численностью 180 человек. "Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля", - говорилось в публикации.

Согласно публикации, авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Позднее, по данным источника издания, гражданин Белоруссии Геннадий Компан, (как предполагается, завербованный спецслужбами Белоруссии - КП) довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где псевдо-сотрудница российского посольства в Стамбуле Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее "вагнеровцы" и были задержаны.

Газета предположила, что "белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов". "По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе", - говорилось в материале.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины, со своей стороны, заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер".