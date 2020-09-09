Президент Белоруссии уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, что глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики лишился своей должности из-за задержания в стране 33 россиян.

"Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да", - приводит фрагмент беседы с Лукашенко главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

3 сентября Лукашенко отправил в отставку руководителей Совета безопасности и КГБ Андрея Равкова и Валерия Вакульчика. КГБ возглавил Иван Тертель, который до этого руководил Комитетом госконтроля.

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В том же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". "Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом... просто использовали втемную", - написала газета.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала России 32 россиян, задержанных 29 июля. По словам Лукашенко, перед задержанными россиянами извинились.