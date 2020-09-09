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Австралийские спецслужбы обыскали в июне дома китайских журналистов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В июне текущего года сотрудники австралийских спецслужб провели обыски в домах работающих в Австралии китайских журналистов, конфисковали их компьютеры и мобильные телефоны, сообщила газета "Хуаньцю шибао" (выходит также на английском языке как Global Times) со ссылкой на информированные источники.

Журналисты были подвергнуты длительным допросам, и от них потребовали хранить молчание о случившемся, отмечается в сообщении.

Наблюдатели обращают внимание, это сообщение появилось после того, как накануне австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) отозвала своего корреспондента из Пекина. Он был допрошен сотрудниками министерства госбезопасности КНР.

В сообщении ABC говорится, что своего корреспондента из Шанхая по той же причине отозвала также Australian Financial Review (AFR).

После допросов журналисты находились на территориях посольства Австралии в Пекине и австралийского генконсульства в Шанхае. Переговоры с китайскими властями об их беспрепятственном возвращении на родину вели дипломаты.

Во вторник журналисты благополучно прибыли в Сидней. О содержании допросов не сообщалось.

В минувший вторник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что в Китае в связи подозрением на "преступную деятельность, представляющую опасность для нацбезопасности Китая", 14 августа была задержана гражданка Австралии Чэн Лэй, работавшая на китайский государственный телеканал CGTN.

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