В Китае арестовали австралийскую журналистку по подозрению в шпионаже

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Австралийскую журналистку Чэн Лэй после шести месяцев задержания в Китае арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу, сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

Китайские власти сообщили об аресте Чэн, которая была задержана 13 августа 2020 года.

Cheng Lei: Australian journalist faces China spying charges https://t.co/LvsasTOhja — BBC News (World) (@BBCWorld) February 8, 2021

Правительство Австралии регулярно высказывало озабоченность по поводу задержания Чэн Лэй, а сотрудники австралийского посольства навещали ее шесть раз. "Мы ожидаем, что базовые стандарты справедливости, честного судопроизводства и гуманного обращения будут соблюдаться в соответствии с международными нормами", - отметила Пэйн.

Чэн Лэй работала ведущей на китайском англоязычном телеканале CGTN. Ее друзья стали беспокоиться, когда она перестала отвечать на сообщения. Власти КНР сообщили о ее задержании 14 августа.

Летом прошлого года австралийские власти призвали к независимому расследованию причин вспышки коронавируса, а Китай ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень и ограничил импорт говядины из страны.