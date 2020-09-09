Для претендентов на "Оскаров" ввели социальные стандарты

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия ввела новые критерии для картин, претендующих на "Оскара" в номинации "Лучший фильм". Это требования к тематике, составу героев и творческих коллективов, они связаны с представленностью расовых, гендерных, этнических меньшинств и инвалидов.

В частности, первая группа критериев подразумевает, что лента должна удовлетворять одному из следующих требований к составу персонажей и тематике.

Хотя бы один главный или видный второстепенный персонаж должен представлять расовое или этническое меньшинство, то есть, быть азиатом, выходцем из стран Латинской Америки, афроамериканцем, индейцем, инуитом, выходцем с Ближнего Востока или из Северной Африки или уроженцем одного из тихоокеанских островов.

По меньшей мере 30% второстепенных и эпизодических ролей должны играть представители как минимум двух из нижеперечисленных групп: женщин, расовых или этнических меньшинств, ЛГБТ-меньшинств или людей с инвалидностью.

Сюжет должен развиваться вокруг проблемы одной из этих же групп.

Другие группы критериев касаются состава творческих команд, работающих над фильмом, технического персонала, квот для стажеров и учеников, желающих получить доступ к работе в киноиндустрии, а также для групп или компаний, которые занимаются рекламой или дистрибуцией фильма.

Эти стандарты будут желательными уже с 2022 года, а с 2024 года, все претенденты на "Оскара" в номинации "Лучшая картина" должны будут соответствовать как минимум двум из четырех групп критериев. Для других категорий Киноакадемия сохраняет прежние стандарты.

Эти изменения должны привести к тому, чтобы в кино, как на экране, так и в творческом процессе было лучше представлено население во всем его многообразии, объяснили через пресс-службу президент Киноакадемии Дэвид Рубин и гендиректор Дон Хадсон.