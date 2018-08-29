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Netflix наняла специалиста по мультикультурализму

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Netflix Incorporated наняла эксперта в области мультикультурализма Верну Майерс в качестве специального консультанта, который поможет компании в работе над равными и комфортными условиями труда, говорится в пресс-релизе.

Майерс, выпускница юридического факультета Гарварда, консультирует корпорации по вопросам культурного многообразия.

Ранее в этом году Netflix была вынуждена уволить директора по коммуникациям Джонатана Фридленда, который в ходе встречи с сотрудниками рассказал расистскую шутку. В понедельник Netflix объявила, что нашла преемника Фридленду - с ноября его должность займет Рейчел Ветстоун, ранее работавшая в Google, Facebook и Uber.

Вопросы инклюзивности и мультикультурализма все больше волнуют компании Кремниевой долины, регулярно сталкивающиеся с критикой своей кадровой политики.

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Теги: Netflix

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