Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции выразил обеспокоенность в связи с негативным влиянием растущей политкорректности на музейное дело по всем мире.

В результате, по его словам, музеям приходится отменять "многие выставки, потому что на них нападают и объявляют, что эта выставка плохая, потому что недостаточно учитывает роль черных, а другая - роль белых".

"Идут атаки на меценатов музеев, идут атаки на работу с Китаем. Все это вместе создает неприятную атмосферу в культуре", - сказал директор Эрмитажа.

Пиотровский отметил, что политкорректность стала "самой важной вещью для мира", и сейчас "во всем мире происходит обострение".

"Существует в целом атака на музеи как хранителей ценностей. То Эрдоган превращает Айя-Софию из музея в храм, то снова идут разговоры о передаче тех или иных вещей из музеев в церкви или из музеев в страны, откуда они (экспонаты. - ИФ.) происходят", - сказал он.

Для примера он привел Нидерланды, которые недавно объявили о планах передать бывшим колониям около 100 тысяч музейных экспонатов, чтобы исправить историческую несправедливость.

"Голландцы объявили, что отдадут в бывшие колонии значительную часть своих музейных экспонатов, на что мы, к сожалению, должны заявить, что своих "Рембрандтов" мы не отдадим, хотя логика та самая, если все должно находиться там, где его произвели", - предупредил Пиотровский.

Эрмитаж обладает значительной коллекцией полотен Рембрандта и его учеников.

Недавно Музей истории Нанта отказался от сотрудничества с Китаем и по сути отменил выставку о Чингисхане и рождении Монгольской империи, обвинив партнеров в цензуре и попытке тенденциозного искажения истории. Экспозиция несколько лет готовилась при участии китайского музея Внутренней Монголии. По словам французов, сначал партнеры по указанию руководства КНР потребовали убрать из экспозиции слова "Чингисхан", "монголы" и "империя", а летом 2020 года сформулировали такие требования, что нантский музей решил отказаться от совместного проекта.

Первоначально выставка должна была открыться 17 октября 2020 года. Из-за коронавируса ее отложили на год. Теперь Музей истории Нант решил провести ее в 2024 году без помощи Китая, взяв экспонаты из европейских и американских собраний.

Black Lives Matter против памятников

12
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Эрмитаж Михаил Пиотровский Нидерланды Китай Рембрандт

Новости по теме

Новости

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране
Пандемия коронавируса

Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн

Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн
Пандемия коронавируса

Театр им. Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Театр им. Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Российский фотограф получил гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Умершие знаменитости

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Умер один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Тихомиров

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');