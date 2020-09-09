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Более 120 человек задержаны на акциях в Белоруссии во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В протестных акциях в Белоруссии во вторник приняли участие не более 500 человек, 121 участник акций задержан, сообщает МВД республики.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - говорится в сообщении.

Всего, по данным МВД, в различных населенных пунктах зафиксировано 10 протестных акций.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

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