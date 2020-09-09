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Задержан юрист штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Юрист штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Илья Салей задержан в рамках возбужденного в Белоруссии уголовного дела о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики.

"Задержан. Статья 361", - сообщил в телеграм-канале штаба пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков.

Ранее стало известно, что по этому уголовному делу задержан член президиума КС Максим Знак. В штабе Бабарико и дома у Знака был проведен обыск. Кроме того, обыск был проведен у еще одного члена президиума КС Марии Колесниковой.

Текущая ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Ранее сторонники основного оппонента Лукашенко, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящий момент все члены президиума КС, кроме Алексиевич, либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.

Илья Салей Виктор Бабарико Антон Родненков Максим Знак Белоруссия

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