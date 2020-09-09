Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Алексиевич заявила о замеченной слежке и отказе покидать Белоруссию

Алексиевич заявила о замеченной слежке и отказе покидать Белоруссию
Писательница Светланы Алексиевич
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила журналистам, что не планирует покидать Белоруссию.

"Но вы знаете, какие у них (силовых структур - ИФ) способы", - добавила она.

По ее словам, еще в августе, с момента проведения выборов президента, заметила слежку за собой. "А потом это было уже всегда", - добавила она.

Алексиевич сообщила, что утром 9 сентября ей кто-то "без конца звонил в дверь", и это были "профессиональные звонки", что заставило ее встревожиться.

Ранее в среду стало известно, что домой к Алексиевич приехали иностранные дипломаты, предположительно Словакии и Литвы. Она пустила их в квартиру, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В свою очередь, консьерж дома сообщил "Интерфаксу", что Алексиевич чувствует себя плохо. Рядом с ее домом собрались журналисты.

Утром в среду, 9 сентября, сообщалось, что неизвестные пытаются попасть в квартиру Алексиевич.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Белоруссия Светлана Алексиевич

Новости по теме

Новости

Норвежский парламентарий предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира

Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Алексиевич назвала происходящее в Белоруссии восстанием

Белорусского оппозиционера Знака задержали в рамках дела против КС

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Президент Белоруссии уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Президент Белоруссии уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Еще один лидер белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');