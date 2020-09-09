Алексиевич заявила о замеченной слежке и отказе покидать Белоруссию

Писательница Светланы Алексиевич Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила журналистам, что не планирует покидать Белоруссию.

"Но вы знаете, какие у них (силовых структур - ИФ) способы", - добавила она.

По ее словам, еще в августе, с момента проведения выборов президента, заметила слежку за собой. "А потом это было уже всегда", - добавила она.

Алексиевич сообщила, что утром 9 сентября ей кто-то "без конца звонил в дверь", и это были "профессиональные звонки", что заставило ее встревожиться.

Ранее в среду стало известно, что домой к Алексиевич приехали иностранные дипломаты, предположительно Словакии и Литвы. Она пустила их в квартиру, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В свою очередь, консьерж дома сообщил "Интерфаксу", что Алексиевич чувствует себя плохо. Рядом с ее домом собрались журналисты.

Утром в среду, 9 сентября, сообщалось, что неизвестные пытаются попасть в квартиру Алексиевич.