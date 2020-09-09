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Белорусского оппозиционера Знака задержали в рамках дела против КС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Задержание члена президиума Координационного совета Белоруссии (КС) Максима Знака и обыск у него дома осуществляется в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС.

Как сообщили в самом совете со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Знак ранее проходил по данному делу как свидетель. "Его правовой статус на данный момент неизвестен", - уточнили в КС.

В пресс-служба ГУВД Мингорисполкома ранее заявили, что не располагают информацией о задержании Максима Знака.

"Утром также стало известно, что у Марии Колесниковой, члена президиума КС, проходит обыск. Вместе с тем, адвокаты и родные Марии до сих пор не знают ее точное местонахождение", - добавили в штабе.

Сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белоруссия Максим Знак

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