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Генсек ООН предложил продлить ДСНВ независимо от участия Китая

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией должен быть продлен независимо от того, присоединится ли к нему Китай.

"Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что случится с Китаем", - сказал Гутерриш в интервью японским СМИ.

ДСНВ – двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.

Ранее Вашингтон заявлял о своем желании заменить ДСНВ на документ, который бы включал в себя и КНР. Однако Китай отказывался присоединиться к таким переговорам.

В августе портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли сообщил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

ДСНВ Антониу Гутерриш

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