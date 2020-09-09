Нефть перешла к росту после падения до 3-месячного минимума

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на фоне надежд инвесторов на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:28 по Москве 9 сентября составила $40,04 за баррель, что на $0,26 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,48 (1,31%) - до $37,24 за баррель. Накануне оба контракта подешевели до минимума с середины июня.

"Не было выраженного катализатора этого движения, однако укрепление доллара и снижение фондовых рынков не улучшили настроения не только на нефтяном рынке, но и в целом в сырьевом комплексе", - отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным, опубликованным в среду, цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились по итогам седьмого месяца подряд - на 2% в годовом выражении (в июле - на 2,4%). Тем не менее, это стало минимальным сокращением за последние пять месяцев, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении экономики страны, отмечает Trading Economics.

Инвесторы также ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг, 10 сентября.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.