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Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных в США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) Ирландии направила Facebook предварительное предписание прекратить передачу в США данных европейских пользователей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Ирландии находится европейская штаб-квартира Facebook.

Газета называет это требование регулятора вызовом для компании как с операционной точки зрения, так и в законодательном плане.

По данным источников WSJ, DPC направила Facebook предписание о прекращении передачи данных еще в прошлом месяце и ждет ответа от компании.

Это первый шаг регулятора во исполнение июльского решения Европейского суда, постановившего, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.

Чтобы выполнить требования DPC, Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой сервис, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере, на некоторое время.

Если компания не выполнит предписание, регулятор может оштрафовать ее на сумму, составляющую до 4% ее годовой выручки, то есть $2,8 млрд.

DPC дала Facebook время до середины сентября, чтобы принять меры для выполнения ее требований, сообщил источник WSJ.

Ирландия Евросоюз Европейский суд США DPC Facebook

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