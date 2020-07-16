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Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах Европейского союза на серверах в США в связи с решением Европейского суда. Он постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield. Это решение является победой для активистов в области защиты частной информации, которые выступают против хранения данных о европейских гражданах в США, пишет The Wall Street Journal.

Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельность в США и Европе.

В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая технологических гигантов Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.

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