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Facebook обжалует предписание ограничить трансфер данных из ЕС в США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Facebook обжаловала предварительное предписание ирландских властей о прекращении передачи компанией данных европейских пользователей в США, сообщает Dow Jones. Иск подан в Высокий суд Ирландии.

Компания потребовала проверить действия ирландской Комиссии по защите данных (Data Protection Commission, DPC), отмечая, что DPC вынесла предписание до появления регуляторного руководства Европейского совета по защите данных - организации, представляющей всех регуляторов сферы персональных данных в ЕС.

"Отсутствие безопасного и законного международного трансфера данных будет иметь негативные последствия для европейской экономики, - отмечают в Facebook. - Мы призываем регуляторов придерживаться прагматичного подхода до тех пор, пока не будет найдено долгосрочное ответственное решение этого вопроса".

DPC направила Facebook предписание прекратить трансфер данных европейских пользователей в Штаты еще в прошлом месяце и ждет ответа от компании.

Это был первый шаг, сделанный европейским регулятором для исполнения июльского решения Европейского суда, постановившего, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей, писала WSJ.

Для выполнения требований DPC Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой сервис, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере на некоторое время.

Если компания не выполнит предписание, регулятор может оштрафовать ее на сумму, составляющую до 4% ее годовой выручки, то есть $2,8 млрд.

DPC дала Facebook время до середины сентября, чтобы принять меры для выполнения ее требований. В пятницу представитель Facebook заявил, что компания намерена дать регулятору ответ в надлежащее время.

Ирландия Евросоюз Европейский суд США DPC Facebook

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