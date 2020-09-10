Киев призвал срочно созвать заседание подгруппы ТКГ по Донбассу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в Донбассе, сославшись на несогласованные ранее требования российской стороны и представителей непризнанных территориальных образований.

Как стало известно "Интерфаксу" из информированных источников, эти требования касаются посещения новых точек в Донбассе, осуществления видео- и фотофиксации, подписания совместного протокола.

В обращении украинской делегации содержится призыв срочно обсудить "чрезвычайную ситуацию в рамках внеочередного заседания в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, которую предлагается созвать в кратчайшие сроки".

Украинская сторона, говорится также в письме, приветствует "объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ в Украине" того факта, что подразделения ВСУ не нарушают договоренности ТКГ о "дополнительных мерах по поддержке режима прекращения огня".

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс договорились на полях контактной группы о деэскалации и совместном расследовании с участием ОБСЕ нарушений перемирия вблизи поселка Шумы.