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У резиденции Зеленского начался протест против инспекции позиций ВСУ

Ранее ТКГ согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии представителями ЛНР и ДНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - У въезда в Дом отдыха "Конча-Заспа", где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского, проходит акция с призывом не допустить инспектирование позиций украинских военных сторонниками самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) и наказать ответственных за такое решение должностных лиц.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в протесте приняли участие представители "Рух опору капитуляции" ("Движение сопротивления капитуляции"), партии "Национальный корпус", "Демократическая сокира", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) и других патриотических, ветеранских и националистических организаций. Всего у въезда на территорию государственных дач собралось около 100 автомобилей и десяти мотоциклов. Численность участников акции составляет несколько сотен человек.

Присутствующие на акции требуют от президента прекратить практику согласия на инспектирование украинских позиций сторонниками ЛДНР, а также наказать причастных к этим решениям, в частности главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

Протестующие перекрыли въезд в Дом отдыха ГУД, расклеили на его заборе баннеры с надписями "Нет капитуляции!" и расписали забор президентской резиденции лозунгами "Импичмент", "Свобода" и другими. Кроме того, участники акции запустили фейерверки и зажгли файеры у забора дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими возникли небольшие стычки, которые были быстро прекращены с обеих сторон.

9 сентября в МИД ДНР сообщили, что ТКГ согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы, которая должна была состояться в четверг.

Между тем украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в Донбассе, сославшись на несогласованные ранее требования российской стороны и представителей непризнанных территориальных образований.

Украина ЛНР ДНР

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