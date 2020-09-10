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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:19Заразились
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Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию из-за COVID-19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин отправилась на самоизоляцию, так как мобильное приложение показало, что она могла заразиться коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В коммюнике кабмина Финляндии говорится, что у Марин "нет никаких симптомов и чувствует она себя хорошо".

Запущенное 1 сентября мобильное приложение по отслеживанию распространения COVID-19 в Финляндии показало, что 34-летняя премьер, вероятно, могла заразиться коронавирусом, поскольку контактировала с человеком, у которого ранее подтвердилась инфекция.

Теперь Марин сдаст анализ на коронавирус.

Финские СМИ напоминают, что это уже не первый раз, когда политик переходит на удаленную работу. На самоизоляцию Марин отправилась сначала в апреле, а потом в конце августа. Однако оба раза коронавирус у нее не подтвердился.

Хроника 09 января – 10 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Санна Марин Финляндия Коронавирус

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