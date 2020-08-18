Премьер-министр Финляндии изолировалась и проверится на коронавирус

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что приболела и проверится на заражение коронавирусом.

По ее словам, у нее легкие симптомы респираторного заболевания. В связи с этим она перешла на удаленную работу.

На прошлой неделе правительство Финляндии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендовало людям носить маски в общественных местах.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 7 752 случаев заражения коронавирусом, 334 заболевших умерли.