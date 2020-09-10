Постпред США при НАТО выразила надежду на отказ ФРГ от Nord Stream 2

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ должны будут самостоятельно решить, продолжать ли реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Сейчас мы обсуждаем, нужны ли санкции, согласятся ли немцы отказаться от "Северного потока 2". Лично я надеюсь, что они откажутся. Однако это решение им надо принять самим", - сказала она на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post, комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз, что канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним решением Германии.

По словам чиновника, канцлер пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".