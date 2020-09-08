Германия согласует с партнерами ответ Москве по ситуации с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.

По его словам, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

Накануне представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального отвечать пока слишком рано. По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с Навальным требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российская сторона подчеркивает, что при лечении пациента в России следов яда обнаружено не было.