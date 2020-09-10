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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:43Заразились
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Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции зарегистрировали за сутки рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса, сообщили в Минздраве страны.

Согласно данным ведомства, выявлено 9,8 тыс. новых случаев COVID-19. Кроме того, отмечается, что в стране проведено 10 млн тестов на определение коронавируса.

Ранее в четверг глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что властям регионов страны, где фиксируют ускорение темпов распространения COVID-19, нужно сделать все, чтобы избежать введения карантина на региональном уровне. Он отметил, что власти тщательно отслеживают ситуацию в 20 крупных городах, включая Марсель, Бордо и регион Парижа.

Всего с начала распространения коронавируса в стране диагностировали более 340 тыс. заражений, число летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 30 тыс.

Хроника 09 января – 10 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус Фан-Франсуа Дельфресси

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