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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 миллионов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло в ночь на пятницу 28 054 396, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются США (6,397 млн инфицированных). Следом идут Индия (4,465 млн), Бразилия (4,238 млн), Россия (1,042 млн, по данным оперштаба - 1,046 млн) и Перу (702,7 тыс.).

Наибольшее число умерших от коронавируса зарегистрировано в США (191 тыс.), Бразилии (129,5 тыс.), Индии (75 тыс.), Мексике (69,6 тыс.) и Великобритании (41,6 тыс.).

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