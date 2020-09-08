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Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пока Алексей Навальный находился в реанимации в Омске, проводилась масштабная проверка его состояния, токсикология была главной версией, но не подтвердилась, заявил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

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"Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (...) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов", - сказал он.

Ранее представитель НИИ имени Склифосовского отмечал, что проведенный в институте анализ биологических жидкостей Навального не выявил следов ядов, в том числе отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится "Новичок".

"Это не "Новичок" однозначно, это вообще не фосфоро-органическое соединение, это вообще не отравление. Это заболевание. Это метаболический синдром. Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ, быстро прогрессировала она", - сказал 8 сентября Сабаев.

Сабаев также отметил, что за 44 часа омским врачам удалось уменьшить глубину комы пациента с пяти баллов до девяти баллов по шкале комы Глазго и вывести на положительную динамику параметры метаболического синдрома.

4 сентября Сабаев говорил, что Навальный худел, был на диете и за пять-семь дней до госпитализации у него начались проблемы с пищеварением и питанием. Ухудшение, по словам врача, мог вызвать стресс или даже отсутствие завтрака. Омские врачи говорили, что их диагноз - нарушение углеводного обмена на фоне панкреатита.

Врачи берлинской клиники Charite, куда Навального доставили через два дня после госпитализации в Омске, заявили, что на него воздействовали веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории Бундесвера, заявило, что Навального отравили нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок".

Алексей Навальный Омск Германия Александр Сабаев Новичок

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