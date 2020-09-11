СК Белоруссии возбудил дело о нарушениях на акции в Минске 6 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщает о четырех гражданах в возрасте от 18 до 32 лет, подозреваемых в нарушениях общественного порядка во время несогласованной акции оппозиции в Минске в минувшее воскресенье.

"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, возбуждено уголовное дело",- сообщили в ведомстве.

Там отметили, что все размещенные в интернете видеоматериалы приобщены к материалам уголовного дела.

Ранее МВД республики сообщило, что в протестных акциях в воскресенье приняли участие около 31 тысячи человек, более 600 были задержаны.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сообщалось о гибели нескольких человек в ходе акций протеста.