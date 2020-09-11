Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

СК Белоруссии возбудил дело о нарушениях на акции в Минске 6 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщает о четырех гражданах в возрасте от 18 до 32 лет, подозреваемых в нарушениях общественного порядка во время несогласованной акции оппозиции в Минске в минувшее воскресенье.

"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, возбуждено уголовное дело",- сообщили в ведомстве.

Там отметили, что все размещенные в интернете видеоматериалы приобщены к материалам уголовного дела.

Ранее МВД республики сообщило, что в протестных акциях в воскресенье приняли участие около 31 тысячи человек, более 600 были задержаны.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сообщалось о гибели нескольких человек в ходе акций протеста.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Белоруссия Минск

Новости
Навальный попал в больницу

Берлин предоставит РФ данные о здоровье Навального при его согласии

Навальный попал в больницу

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос
Пандемия коронавируса

Мексика получит 32 млн доз российской вакцины Sputnik V

Пандемия коронавируса

Тимошенко вылечилась от коронавируса

Алексиевич призвала ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

На Украине поставлен антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала с древними пещерами Австралии

Навальный попал в больницу

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');