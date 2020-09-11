Арестован юрист штаба Бабарико Илья Салей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат оппозиционера Марии Колесниковой Илья Салей арестован по решению следствия, сообщил "Интерфаксу" представитель штаба Глеб Германчук. Салей был задержан 9 сентября на 72 часа.

У следствия есть 10 дней для предъявления обвинения с момента задержания.

"То есть до 19 сентября должны предъявить обвинение. Точно также как Максиму Знаку и Марии Колесниковой", - сказал Германчук.

Все трое проходят по уголовному делу о призывах к действиям, приносящим ущерб безопасности государства. Дело было возбуждено по факту создания Координационного совета оппозиции. Знак и Колесникова состоят в президиуме совета. Их арестовали 9 сентября. Комментируя их арест, в Следственном комитете Белоруссии сказали, что располагают доказательствами того, что отдельные члены оппозиционного КС пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

Защита Колесниковой обжаловала ее арест в суде.