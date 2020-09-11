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В Сингапуре создали "умную" маску с отслеживанием симптомов COVID-19

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сингапурские ученые разработали маску, которая благодаря датчикам отслеживает параметры, связанные с заболеванием коронавирусом, и с помощью Bluetooth передает эту информацию на смартфон, сообщает издание The Straits Times.

Система датчиков фиксирует такие параметры, как температура тела, насыщение крови кислородом, артериальное давление и пульс.

По словам создателей, сейчас ученые тестируют единый чип, который включает в себя все три ранее использовавшихся сенсора. Этот чип покрыт эластичным материалом, который делает датчик водонепроницаемым. Сенсор можно будет вшивать в многоразовую или одноразовую маску в районе щеки, а саму маску - теоретически даже стирать вместе с этим чипом.

Ученые планируют протестировать свое изобретение в клинических условиях к концу месяца и затем вывести его на рынок. Предполагается, что в случае массового производства такая маска будет стоить меньше 20 долларов.

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