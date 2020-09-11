Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах "нормандской четверки"

По его словам, с украинской стороны есть намерение отойти от минских соглашений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о встрече лидеров стран "нормандского формата" в Берлине даже не обсуждался, сообщил журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он участвовал в пятницу в переговорах советников глав государств "нормандской четверки".

На вопрос о том, был ли на встрече в Берлине достигнут прорыв по украинской тематике, он ответил: "Нет".

Комментируя вопрос о саммите, он отметил, что такая встреча не является самоцелью, а нужна для того, чтобы двигаться дальше и принимать новые решения".

Даты новой встречи представителей стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе пока нет, но переговоры продолжатся, сообщил Козак.

"Пока окончательной даты нет, договорились о том, что наши помощники, заместители какое-то время поработают и постараются найти развязку по этим темам", - сказал он.

По его словам, эти темы касаются принципиального подхода к выполнению минских договоренностей, поскольку с украинской стороны есть намерение от них отойти.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.