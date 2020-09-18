В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

Дмитрий Кулеба Фото: EPA

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений напомнил, что минские соглашения, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.

"Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает, как никогда, много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей", - написал Кулеба на своей странице в фейсбуке в четверг вечером.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в Москве не рассчитывают на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений...Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.

"Извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить всё на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", -подчеркнул министр иностранных дел России.