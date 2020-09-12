Советники "нормандской четверки" продолжат подготовку саммита

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Политические советники глав государств "нормандской четверки" не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию в Донбассе, заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский.

"Первое - была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в "нормандском формате". И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в "нормандском формате". Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский на брифинге в субботу в Одессе.

Президент Украины подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины в Донбассе.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что режим прекращения огня поддержан всеми участниками "нормандского формата". "Это самый долгий срок прекращения огня, который есть в течение всей войны. Для нас это очень важно", - отметил он.

В Берлине в пятницу состоялись переговоры политических советников руководителей стран "нормандского формата".

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.