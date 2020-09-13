Человек в бронежилете выстрелил в воздух рядом с протестующими в Минске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл стрельбу в воздух из ружья неподалеку от "Минск-арены".

Как передает корреспондент "Интерфакса", мужчина в черном камуфляже и бронежилете, а также балаклаве с группой из еще четырех мужчин в штатском вышли из микроавтобуса без номеров и направились в сторону участников несанкционированной акции оппозиции рядом с "Минск-ареной". При этом один из них произвел выстрелы в воздух из ружья, люди в панике разбежались.

Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске. pic.twitter.com/fsEHJPd2ex — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Информации о пострадавших, а также о личности стрелявшего и его принадлежности к какой-либо из силовых структур пока нет.