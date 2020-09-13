Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

В МВД Белоруссии подтвердили, что сотрудник милиции стрелял в воздух из помпового ружья

Фото: AP/TASS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Белоруссии.

В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.

Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от "Минск-арены". После выстрела участники акции разбежались.

В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.