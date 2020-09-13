Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске
В МВД Белоруссии подтвердили, что сотрудник милиции стрелял в воздух из помпового ружья
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Белоруссии.
В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.
"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.
По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.
Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.
Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от "Минск-арены". После выстрела участники акции разбежались.
В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.