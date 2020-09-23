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МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) с помощью российского корабля "Прогресс" совершила маневр по уклонению от возможного столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщается на сайте НАСА.

По его данным, прогнозируемая траектория движения обломков проходила в пределах 1,39 км от станции. С помощью маневра орбиту МКС подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать.

Также сообщается, что американские астронавты на время пролета космического мусора мимо МКС перебрались в российский сегмент станции, чтобы быть ближе к космическому кораблю "Союз МС-16", как того требуют правила безопасности.

Между тем глава НАСА Джим Брайденстайн в своем твиттере обратил внимание на то, что с начала 2020 года МКС уже в третий раз пришлось уклоняться от космического мусора. Кроме того, по его словам, за последние две недели потенциально опасные ситуации, связанные с космическим мусором, возникали трижды.

МКС НАСА

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