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91-летний глава УПЦ-КП Филарет поборол коронавирус

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Состояние лидера неканонического Киевского патриархата Филарета Денисенко, госпитализированного с коронавирусом, значительно улучшилось, и в скором времени он сможет выйти из больницы, сообщил митрополит УПЦ-КП Иоасаф Шибаев у себя в фейсбуке.

При этом он сослался на телефонный разговор с самим Филаретом. "Его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы", - пишет Шибаев.

Как сообщалось, 91-летний Филарет был госпитализирован 4 сентября после планового тестирования на COVID-19, которое показало положительный результат.

Филарет Денисенко УПЦ-КП Украина Коронавирус Иоасаф Шибаев

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