Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Британские ученые испытают эффективность COVID-вакцин в виде ингаляций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона приступили к испытаниям эффективности действия вакцин от коронавируса COVID-19 при введении путем ингаляции, сообщает Associated Press (AP).

Исследования будут проводиться на 30 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, они направлены на то, чтобы проверить, насколько эффективным будет воздействие вакцины на организм человека.

Предыдущие исследования показали, что вакцины, вводимые таким способом, требуют более низких доз, чем инъекции. Это означает, что в условиях ограниченных запасов медикаментов, если будет доказана эффективность вакцины, вводимой путем ингаляций, большее число людей сможет пройти вакцинацию.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии выявили более 29 млн случаев коронавируса, более 929 тыс. человек скончались после заражения.

Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания Оксфордский университет Имперский колледж Лондона Коронавирус

Новости

Лавров отменил свой визит в Берлин

Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к ситуации в Белоруссии

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд
Навальный попал в больницу

Навальный стал вставать с постели

Навальный стал вставать с постели

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального
Навальный попал в больницу

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Навальный попал в больницу

Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Архиепископа Кондрусевича лишили белорусского паспорта

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко
Пандемия коронавируса

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');