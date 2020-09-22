Генсек ООН осудил "вакцинный национализм"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на Генассамблее ООН выступил в поддержку усилий по созданию "народной вакцины" от коронавируса, которая была бы доступна во всех странах. Одновременно он осудил "вакцинный национализм" отдельных государств.

"Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, отметил он.

При этом, по его словам, некоторые страны заключают сделки по поставке вакцины от COVID-19 "исключительно в интересах своего собственного населения". Он назвал подобные действия "вакцинным национализмом", который, по его словам, "не только несправедлив, но и обречен на провал".