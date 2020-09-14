Во Франции существенно упал суточный показатель случаев коронавируса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции за понедельник выявили 6158 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, по сравнению с субботой этот показатель сократился почти в два раза, сообщило в понедельник британское издание The Guardian со ссылкой на власти Франции.

Издание напоминает, что в субботу в стране зафиксировали рекордный прирост заражений - 10561, а в воскресенье - 7183.

При этом издание отмечает, что уменьшение числа заражений может быть следствием проведения меньшего количества тестов на коронавирус в воскресенье.

За последнюю неделю среднесуточный показатель случаев заражений коронавирусом во Франции составлял 8324 в то время, как в мае в среднем каждый день выявляли около 272 случаев.

Всего в стране с начала пандемии диагностировали свыше 387 тыс. случаев COVID-19, более 30,9 тыс. инфицированных скончались.

На фоне ускорения темпов распространения коронавируса власти Бордо и Марселя в понедельник объявили об усилении мер по борьбе с инфекцией. Власти городов призвали сократить общественные и семейные собрания до 10 человек и отменить студенческие вечеринки. Допустимое количество людей на спортивных мероприятиях сократили с 5 тыс. до тысячи.

Отменяются и масштабные мероприятия, в том числе ярмарки, а также вводится запрет на танцы в барах и на свадьбах.

В Марселе ввели запрет на продажу и потребление алкоголя на улицах после 20:00 (22:00 мск), а также распространили распоряжение, согласно которому бары и рестораны должны закрываться в 00:30 (2:30 мск).