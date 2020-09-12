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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
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Свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом выявили во Франции за сутки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки врачи во Франции, сообщают в субботу власти страны.

По их информации, коронавирусом заболел 10 561 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19 во Франции.

Кроме того, за минувшие сутки во Франции от последствий заражения скончались 17 человек.

В последние недели на французской территории отмечался быстрый рост количества заражений. А четверг и в пятницу во Франции фиксировали свыше 9 тысяч случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Франция Коронавирус

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