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ЕКА выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) во вторник подписало соглашение на сумму 129,4 млн евро с промышленным консорциумом во главе с немецкой спутниковой компанией OHB на создание космического аппарата HERA, предназначенного для защиты Земли от угрожающих ей астероидов, сообщил специализированный сайт Space News.

В рамках сделки OHB возглавит разработки группы компаний из 17 стран-членов ESA для подготовки намеченного на октябрь 2024 года запуска аппарата HERA.

Он является частью проекта миссии зонда DART американского космического агентства NASA, который планируется запустить в октябре 2021 года к двойному астероиду Didymos и Dimorphos.

Американский зонд должен будет врезаться в наименьший из двух астероидов - Dimorphos, с тем чтобы попытаться сдвинуть его с траектории столкновения с Землей на более безопасный путь. Столкновение планируется осуществить в сентябре 2022 года.

Космический аппарат HERA подлетит к астероиду в 2026 году. Ему в течение шести месяцев, в том числе с помощью его спутников CubeSate, предстоит оценить результат удара по астероиду и смещение его c орбиты.

Астероид Dimorphos с диаметром около 160 метров в случае столкновения с Землей способен разрушить целый город.

ЕКА космос Земля

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