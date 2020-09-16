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Венесуэла сбила самолет американских преступников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэла сбила американский самолет, перевозивший наркотики из Колумбии, сообщил в твиттере министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

По словам Ревероля, самолет обнаружили с помощью военных радаров. Его сбили, чтобы пресечь наркотрафик из Колумбии, "крупнейшего в мире производителя кокаина".

США неоднократно обвиняли власти Венесуэлы в причастности к перевозкам наркотиков.

Венеуэла США Колумбия

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