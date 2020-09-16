Венесуэла сбила самолет американских преступников
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэла сбила американский самолет, перевозивший наркотики из Колумбии, сообщил в твиттере министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.
По словам Ревероля, самолет обнаружили с помощью военных радаров. Его сбили, чтобы пресечь наркотрафик из Колумбии, "крупнейшего в мире производителя кокаина".
Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020
США неоднократно обвиняли власти Венесуэлы в причастности к перевозкам наркотиков.