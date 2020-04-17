МИД назвал необоснованными обвинения США в причастности Венесуэлы к наркотрафику

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Обвинения США в адрес Венесуэлы в причастности Каракаса к наркотрафику вымышлены, заявляют в МИД РФ

"Вновь вынуждены вернуться к теме развертывания американской блокады вокруг Венесуэлы под предлогом якобы пресечения наркопоставок из этой страны. Проведенный нами анализ наглядно показывает вымышленный характер выдвигаемых Вашингтоном в адрес Каракаса обвинений и претензий. Считаем, что они никоим образом не соответствуют реальному положению вещей и плохо стыкуются с выводами и оценками профильных структур ООН", - говорится в размещенном на сайте ведомства комментарии департамента информации и печати МИД России.

"На этом фоне хотелось бы вновь обратить внимание наших американских коллег на выдвинутое президентом России на саммите "Группы двадцати" предложение на период пандемии COVID-19 взамен торговых войн и санкций сосредоточиться на взаимных поставках медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - заявили в МИД РФ.