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Трамп объявил режим ЧП в двух штатах из-за урагана и лесных пожаров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧП объявлен президентом США Дональдом Трампом в штатах Флорида и Орегон.

Трамп объявил, что в "штате Флорида существует чрезвычайная ситуация", и распорядился дополнить усилия местных властей по реагированию на последствия урагана "Салли" оказанием федеральной помощи, сообщают журналисты президентского пула.

Указ президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям "координировать усилия по оказанию чрезвычайной помощи".

Ураган "Салли, обрушился на Флориду 14 сентября и продолжающегося до сих пор.

Еще одним указом Трамп объявил режим ЧП в штате Орегон, серьезно пострадавшем от лесных пожаров.

Федеральная помощь жителя может быть оказана в форме предоставление субсидий на временное жилье и ремонт домов, предоставления дешевых кредитов для покрытия незастрахованных имущественных убытков и других программ, помогающим частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

США Флорида Орегон

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