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Дым от лесных пожаров в США достиг Северной Европы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В прошлые выходные дым от природных пожаров, начавшихся на Западном побережье США, достиг Северной Европы, сообщает европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS).

По ее данным, в течение этой недели дым снова пересечет Атлантику и к уик-энду доберется до Европы.

CAMS отмечает, что пожарная активность в США в текущем году в десятки, а то и в сотни раз превышает показатели в период 2003-2019 гг. Кроме того, выбросы углерода в результате пожаров в штатах Калифорния и Орегон в 2020 году оказались наибольшими с начала мониторинга CAMS в 2003 году.

"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более 8 тыс. километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", - подчеркнул старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Природные пожары охватили западное побережье США в августе, больше всего пострадали Калифорния и Орегон. Жертвами пожаров в стране стали более 30 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Оранжевое небо над Сан-Франциско

9
США Европа CAMS

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