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Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям

Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям
Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил сомнение в том, что климат на Земле в самом деле будет становиться все теплее, сообщает пресс-пул Белого дома.

Такие заявления Трамп сделал на встрече с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и другими официальными лицами в ходе поездки в этот штат, страдающий от сильных пожаров.

"Начнет становиться все прохладнее", - сказал Трамп в ответ на озвученное на встрече мнение, что основной причиной лесных пожаров являются климатические изменения.

"Просто посмотрим. Я не думаю, что наука в самом деле знает (о таких процессах - ИФ) ", - отметил он.

В свою очередь Ньюсом призывал Трампа уважать точку зрения, что изменения климата на Земле - это реальный факт.

Ранее в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что США в случае переизбрания президентом Трампа продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Трампа признать проблему климатических изменений. При этом Байден назвал Трампа "поджигателем климата".

Оранжевое небо над Сан-Франциско

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США Дональд Трамп

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