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Власти ЕС анонсировали закон о санкциях по типу "акта Магнитского"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложит проект закона ЕС по типу "акта Магнитского", который будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Этот парламент неоднократно призывал к созданию европейского "акта Магнитского". Могу вам объявить, что мы скоро положим на стол предложение. Мы должны дополнить наш набор инструментов (наложения санкций - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента с докладом о состоянии Европейского союза.

В том же докладе она предложила перейти от единогласного голосования в Совете ЕС к голосованию квалифицированным большинством, хотя бы в случаях, когда будет идти речь о нарушениях прав человека и введении санкций.

Глава ЕК призвала к тому, чтобы, когда идет речь о нарушениях прав человека "в любом месте - Гонконге, Москве или Минске, - Европа занимала бы ясную позицию и делала бы это быстро".

Режим санкций имени Навального

Накануне, 15 сентября, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая также в Европейском парламенте в Брюсселе, в ответ на призывы принять в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным санкции по типу "акта Магнитского", заявил, что идет работа над режимом ограничительных мер за нарушения прав человека и гуманитарного права.

"С тех пор, как я приступил к моим функциям, я запустил работу над глобальным режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права, о чем недавно упоминалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил Боррель. Он добавил, что "дискуссии продолжаются, тексты редактируются".

"То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как "акт Магнитского" в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального", - объяснил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Дело Магнитского

Юриста Сергея Магнитского арестовали в России в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в следственном изоляторе "Бутырка". Его защита заявила, что ему не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков. В фонде Hermitage Capital связывают уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

В США сочли, что смерть юриста не была надлежащим образом расследована. В декабре 2012 года в Соединенных Штатах был принят "акт Магнитского", который позволяет вводить санкции против иностранцев, подозреваемых в нарушениях прав человека в своей стране. В ответ на это решение в России приняли так называемый закон Димы Яковлева, который запретил американцам усыновлять российских сирот.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Акт Магнитского ЕС Сергей Магнитский

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