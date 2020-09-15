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В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Навального

В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Навального
Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в дебатах с евродепутатами во вторник в ответ на призывы принять в связи со случаем российского оппозиционера Алексея Навального санкции по типу "акта Магнитского", заявил, что идет работа над режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права. Этот режим может носить имя Навального.

"С тех пор, как я приступил к моим функциям, я запустил работу над глобальным режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права, о чем недавно упоминалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил Боррель на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Он добавил, что "дискуссии продолжаются, тексты редактируются".

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"То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как "акт Магнитского" в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального", - резюмировал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

14 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что факт использования "Новичка" в отношении оппозиционера, кроме лаборатории Бундесвера, подтвердили еще две независимых лаборатории в Швеции и во Франции. Он также сообщил, что пробы Навального поступили в ОЗХО и эта организация проведет свое исследование.

"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - заявил Боррель 15 сентября на пленарном заседании Европарламента. Он подчеркнул, что произошедшее следует называть "попыткой убийства".

ЕС РФ Алексей Навальный Жозеп Боррель

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