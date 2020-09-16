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Кремль попросил ЕС не политизировать тему "Северного потока 2"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кремль категорически не согласен с заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающимися России, и призывает прекратить упоминать газопровод "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации.

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"Мы категорически не согласны с таким заявлением", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявление главы Еврокомиссии о том, что произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным является еще одним проявлением подхода, которого придерживается Россия на мировой арене.

Песков отметил, что произошедшее с Навальным нуждается в прояснении. "Нуждается в расследовании и в прояснении. Для продвижения в этом расследовании и прояснения обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности", - отметил он.

Комментируя тезис главы Еврокомиссии о том, что "никакой газопровод ("Северный поток-2" - ИФ) не изменит" в том числе подхода РФ по якобы вмешательству в выборы в других странах, он сказал: "Что касается упоминания газопровода, то, наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии".

Пресс-секретарь президента считает, что ссылка на то, что это является "типичным поведением России" свидетельствует об ангажированности либо о непонимании реальности событий, имевших место с Навальным. "Скорее это такая ангажированность и абсолютное непонимание, или нежелание, сознательное или не сознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом", - сказал Песков.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Затем 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

14 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что факт использования "Новичка" в отношении оппозиционера, кроме лаборатории Бундесвера, подтвердили еще две независимых лаборатории в Швеции и во Франции. Он также сообщил, что пробы Навального поступили в ОЗХО и эта организация проведет свое исследование.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 15 сентября заявил, что произошедшее следует называть "попыткой убийства".

ЕК Урсула фон дер Ляйен Северный поток 2

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