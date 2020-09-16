Глава Еврокомиссии призвала учитывать ценности при выдаче "золотых паспортов"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Во всех странах ЕС следует соблюдать общие принципы и ценности, в том числе - при выдаче иностранцам так называемых "золотых паспортов", заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нельзя мириться с нарушениями принципа верховенства права. Я продолжу защищать его, равно как и принципы работы европейских институтов власти. При борьбе за соблюдение главенства европейского права, при защите свободы прессы или же - по вопросу о продаже "золотых паспортов" нужно понимать: европейские ценности не продаются", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Ранее в этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатым иностранцам, согласившимся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Список россиян, якобы получивших паспорта, опубликовало кипрское издание Politis. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркивал, что речь шла не об официальном заявлении кипрских властей, а о публикации в СМИ.